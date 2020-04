“É uma matéria que está a ser trabalhada pelas autoridades de Saúde, pelos investigadores e que, a seu tempo, deverá ser comunicado, mas de uma forma clara e cabal e com a solidez que se exige numa situação destas”, declarou esta manhã Ponciano Oliveira, vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte).

À margem de uma visita às instalações do novo Centro de Acolhimento Covid Positivo, localizado no Hotel Premium do concelho da Maia, distrito do Porto, Pociano Oliveira escusou-se, contudo, a adiantar aos jornalistas as hipóteses que estão em estudo pelas autoridades de saúde e pelos investigadores científicos sobre essa maior incidência de casos confirmados positivos para covid-19 na região Norte.

“Estar aqui a adiantar causas para essa situação seria um mero exercício especulativo ainda sem grande solidez científica e que não teria grande utilidade para a informação que se passa. (…) O tema que nós estamos aqui a abordar é demasiado delicado para estarmos publicamente a falar das hipóteses que poderiam ou que poderão explicar [o porquê de haver mais infetados com covid-19 no Norte de Portugal]”, declarou aos jornalistas.

Apesar de afirmar que a “região Norte é onde se tem sentido o maior efeito da pandemia”, designadamente no concelho da Maia, o vogal da ARS Norte refere que “não existem grandes certezas relativamente à forma como se expande este vírus e esta epidemia”.