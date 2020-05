"O SNS, que até agora investiu em grandes áreas de desenvolvimento, terapêuticas oncológicas e cardíacas, tem de investir na área da prevenção e, sobretudo, nas áreas tecnológicas de cuidados intensivos e de tratamentos dedicados às grandes pandemias, porque esta, infelizmente, não vai ser a última", defendeu.

Segundo Martins Nunes, a evolução tem de ser "neste sentido", num mundo global em que as pandemias rapidamente se espalham e é necessário "estar-se prevenido".

"Temos tido ameaças, como o caso do Ébola e outras, e, portanto, no final de tudo, com certeza [o SNS] irá evoluir no sentido de ter em consideração esta nova maneira de defender as populações deste tipo de ameaças", frisou.