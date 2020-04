“A situação epidemiológica no Algarve mantém-se estável, diria, até mesmo, confortável em relação à situação do país e mesmo do mundo” afirmou aos jornalistas a delegada regional de Saúde do Algarve, Ana Cristina Guerreiro.

Em conferência de imprensa no Comando de Emergência e Proteção Civil do Algarve, em Loulé, o presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, Paulo Morgado, reforçou que a evolução da doença na região “atingiu uma fase de planalto, com um aumento nos últimos dias inferior a 5%”.

Segundo Ana Cristina Guerreiro, dos 305 casos reportados à data de hoje na região pela Direção-Geral da Saúde, “24 encontram-se internados e apenas cinco a necessitar de cuidados intensivos”.

Ao todo, há 7.162 pessoas com testes negativos e 411 “em vigilância ativa e que têm o dever de ficar em suas casas”, com as forças de segurança a “fazerem essa vigilância todos os dias”, frisou aquela responsável.

Por seu turno, Paulo Morgado defendeu que as medidas de cuidados sanitários e afastamento social reduziram “a transmissão da doença” e que deve ser mantidas “durante mais algumas semanas”, mas apesar dos dados serem favoráveis, “não pode fazer com que se baixe a guarda”.