Segundo o Instituto Robert Koch (RKI), há agora 8.450 vítimas mortais de COVID-19, uma subida de 39 nas últimas 24 horas, e mais 900 casos considerados recuperados, para um total de aproximadamente 164.100.

O especialista Christian Drosten, da rede hospitalar Charité, revelou hoje, no seu habitual podcast da NDR, que há possibilidade de um outono ou inverno seguros sem vacinação, o que significa “sem uma onda mortal”.

Para isso, assume o virologista, é necessário reajustar as medidas atuais, fortalecendo a deteção precoce. Drosten defende que as pessoas que contactaram com um doente, devem ser consideradas infetadas e isoladas sem diagnóstico prévio, para assim evitar novos contágios.

Por exemplo, se um professor tem covid-19, todos os alunos com quem esteve devem ficar em casa duas semanas sem que seja necessário fechar toda a escola.

A Federação de Cidades e Municípios já veio pedir regulamentos mínimos uniformes em todo o país para lidar com a pandemia de covid-19.

Por exemplo, a obrigatoriedade do uso de máscara nos autocarros e nos supermercados, e o distanciamento mínimo de segurança.

De acordo com o diretor, Gerd Landsberg, em declarações ao grupo de comunicação Funke, uma competição entre os estados federados é perigosa porque a população pode ter uma impressão “completamente errada” de que a pandemia acabou.