Segundo o Instituto Robert Koch (RKI), o país totaliza 8.147 vítimas mortais, uma subida de 57 nas últimas 24 horas. Há ainda 1.100 novos casos considerados curados, somando cerca de 158 mil.

Numa entrevista hoje ao jornal “Welt”, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, pediu aos cidadãos para não permitirem que as manifestações, previstas para os próximos dias, sejam dominados pelo extremismo.

“Quem grita pelo mundo sem máscara, não cumprindo uma distância mínima de segurança (…) confunde coragem com raiva cega e liberdade com puro egoísmo”, sublinhou, acrescentado que os protestos devem ser levados a sério.

As autoridades proibiram uma manifestação, convocada pelo partido de extrema-direita AfD (Alternativa para a Alemanha), contra as medidas que contenção da pandemia de COVID-19 que ainda vigoram no país.