Na quinta-feira passada, foram registados 29.518 novos casos do SARS-CoV-2 e 259 óbitos no país, de acordo com o RKI.

A incidência acumulada em sete dias caiu na Alemanha para os 154,9 casos por 100.000 habitantes, em comparação aos 160,6 casos registados na quarta-feira e 161,1 há uma semana, com predomínio da variante do novo coronavírus encontrada no Reino Unido (90% e em crescimento exponencial nas últimas semanas) e poucos casos da variante descoberta na Índia (22 casos).

O número máximo de infeções foi registado em 18 de dezembro com 33.777 novas infeções num dia e o número de óbitos em 14 de janeiro, com 1.244, enquanto a incidência atingiu o seu pico em 22 de dezembro com 197,6.

O número de casos positivos desde o início da pandemia subiu para 3.357.268 – dos quais 2.975.200 são pacientes considerados recuperados – e o número de óbitos ascendeu a 82.544.

Numa semana, as autoridades de saúde relataram 128.799 novas infeções e o RKI estimou que os casos ativos atualmente somam cerca de 299.600.

Na quarta-feira, nas unidades de cuidados intensivos estavam 5.047 pacientes hospitalizados com covid-19 (menos 16 num dia), dos quais 2.874 (57% e mais um em relação à terça-feira) precisam de respiração assistida, de acordo com a Associação Alemã Interdisciplinar para Terapia Intensiva e Medicina de Emergência (DIVI).

Num dia, as unidades de cuidados intensivos receberam 494 novos pacientes com covid-19 e 128 morreram.

Na Alemanha, 6.113.728 pessoas receberam as duas doses da vacina (7,4% da população) e 20.521.233 (24,7%), pelo menos uma dose, de acordo com o levantamento diário publicado pela RKI.

Nas últimas 24 horas, 646.111 pessoas receberam a primeira dose da vacina e outros 72.013, a segunda dose da vacina contra a covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.137.725 mortos no mundo, resultantes de mais de 148,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.