O primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 em Safara, detetado em 28 de agosto, deu origem a uma cadeia de transmissão, que provocou outros cinco casos positivos, num total de seis confirmados, disse hoje à agência Lusa Diogo Saraiva, coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura, no distrito de Beja.

As seis pessoas infetadas estão todas em casa em isolamento, acrescentou, referindo que, tendo em conta a cadeia de transmissão identificada na aldeia, a autoridade de saúde pública decidiu testar funcionários e utentes do Centro Social e Comunitário de Safara.

Os testes aos funcionários já foram realizados e todos deram resultados negativos e hoje estão a ser testados 74 utentes do centro, que tem as valências de centro de dia e de apoio domiciliário, disse Diogo Saraiva.

Os testes estão hoje a ser feitos aos utentes do centro pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo com o apoio do Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura e da União de Freguesias de Safara e Santo Aleixo da Restauração.

O concelho regista 134 pessoas recuperadas e oito casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, seis dos quais em Safara e dois na cidade de Moura.

Portugal já registou 1.849 mortes associadas à covid-19 em 61.541 casos de infeção confirmados, segundo o segundo sobre a situação da pandemia de covid-19 no país divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde.