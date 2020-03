Em comunicado, a autarquia adianta que a medida abrange piscinas, auditório, biblioteca e museus municipais, pavilhões desportivos e ainda a escola fixa de trânsito e o centro educativo do Cerro do Ouro.

Aquele município do distrito de Faro informa que vão também ser suspensos todos os eventos por si organizados ou apoiados, nomeadamente os mercados quinzenais.

O cancelamento dos transportes para visitas escolares, ou outras, para fora do concelho, assim como a cedência de espaços públicos para utilização por entidades terceiras são outras das medidas do município.

O atendimento presencial com marcação por técnicos, como arquitetos, engenheiros, psicólogos ou assistentes sociais, está igualmente suspenso, passando a realizar-se via telefone ou através de correio eletrónico, sempre que possível.

Segundo a autarquia, as medidas serão reavaliadas semanalmente por um grupo de gestão municipal designado par fazer face ao surto, que irá pronunciar-se novamente na próxima terça-feira.

Na passada terça-feira, a Câmara de Loulé, no mesmo distrito, já tinha anunciado o encerramento, até à próxima segunda-feira, de espaços de atendimento ao público, infraestruturas e equipamentos desportivos e culturais, cuja programação ficará suspensa.

Depois de no domingo ter sido conhecido o primeiro caso no sul do país, em Portimão, a Direção-Geral de Saúde ordenou o encerramento da escola secundária frequentada por uma aluna infetada, o primeiro estabelecimento a fechar portas na região devido ao surto de COVID-19.

Na segunda-feira, a medida estendeu-se a outra escola de Portimão, onde leciona a mãe da aluna infetada, entretanto também diagnosticada com a doença, e aos equipamentos culturais e desportivos sob a gestão da Câmara de Portimão.

A aluna e a mãe foram diagnosticadas depois de terem estado em Itália na semana de interrupção do Carnaval, tendo ambas regressado às respetivas escolas em 27 de fevereiro e sido diariamente acompanhadas pela equipa do SNS24.

Também o município de Silves informou que "todos os eventos promovidos pela autarquia no mês de março foram cancelados e serão reagendados em data a anunciar oportunamente".

Os serviços do complexo das piscinas municipais de Silves estarão também encerrados ao público até ao final do mês, segundo uma nota divulgada pela autarquia.

A epidemia de COVID-19. foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.300 mortos em 28 países e territórios.

O número de infetados ultrapassou as 120 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.

