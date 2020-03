O agravamento registou-se durante a noite, após análises positivas a 155 novos casos (eram 554 na terça-feira), disse hoje Zweli Mkhize, em declarações ao canal público SABC.

O governante sul-africano informou que há agora 64 novos casos na província de Gauteng, epicentro da epidemia no país, envolvente a Joanesburgo e Pretória.

O Cabo Ocidental regista 61 novos casos enquanto que nas províncias do KwaZulu-Natal, que faz fronteira com Moçambique e no Free State, centro do país, as autoridades confirmaram 11 e 15 novos casos respetivamente.

Mkhize sublinhou que a realização de um encontro religioso internacional, onde foram identificados cinco casos, está na origem do aumento do número de infeções na província do Free State.

O ministro da Saúde sul-africano não precisou o número total de infeções em cada uma das nove províncias do país, referindo que o Governo "estima um aumento no número de infeções à medida que se realizam mais análises."