Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de casos no continente é de 7.869.709 e o de recuperados é de 7.046.164, mais 30.688 nas últimas 24 horas.

A África Austral continua a ser a região mais afetada do continente, com 103.754 óbitos associados à covid-19 e 3.737.055 casos. Nesta região, encontra-se o país mais atingido pela pandemia, a África do Sul, que contabiliza 83.161 mortes e 2.805.604 casos.

O Norte de África, que sucede à África Austral nos números da covid-19, atingiu hoje 63.877 mortes associadas à doença e 2.2.382.614 infetados com o vírus SARS-CoV-2.

A África Oriental contabiliza 18.927 mortos e 918.424 infeções e a região da África Ocidental regista 8.814 mortes e 610.133 casos de infeção . A África Central é a que tem menos casos de mortes e de infeções: 3.215 e 221.483, respetivamente.

A Tunísia, o segundo país africano com mais vítimas mortais a seguir à África do Sul, regista 23.710 mortes e 670.027 infetados, seguindo-se o Egito, com 16.766 óbitos e 289.353 casos, e Marrocos, que contabiliza o segundo maior número de infeções em todo o continente, 876.732 casos, mas menos mortes do que os dois países anteriores, 12.923 óbitos associados à doença.

Entre os países mais afetados estão também a Argélia, com 5.373 óbitos e 197.308 pessoas infetadas, o Quénia, com 4.746 mortes associadas à doença e 238.852 contágios e a Etiópia, com 4.711 vítimas mortais e 312.348 infeções.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Moçambique contabiliza 1.872 mortes associadas à doença e 147.431 infetados acumulados desde o início da pandemia, seguindo-se Angola (1.248 óbitos e 48.261 casos), Cabo Verde (315 mortes e 35.739 infeções), Guiné Equatorial (128 óbitos e 9.760 casos), Guiné-Bissau (120 mortos e 5.854 infetados) e São Tomé e Príncipe (37 óbitos e 2.657 infeções).

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro de 2020, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A covid-19 provocou pelo menos 4.539.397 mortes em todo o mundo, entre mais de 218,96 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.