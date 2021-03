De acordo com o boletim diário da Autoridade de Saúde Regional, nas últimas 24 horas foram realizadas 1.654 análises e diagnosticados dois novos casos em São Miguel, ambos no Rosário da Lagoa (em contexto de transmissão comunitária), e um nas Ribeiras, concelho das Lajes do Pico, referente à cadeia de transmissão ativa na ilha.

Hoje, mais cinco pessoas recuperaram da doença, sendo quatro em São Miguel (três em Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, e uma em São José, em Ponta Delgada) e registou-se ainda outra recuperação em São Roque do Pico.

A região continua sem internamentos de doentes com covid-19 e o número de vigilâncias ativas é agora "de 948", acrescenta o comunicado.

Na ilha do Pico "mantém-se ativa a cadeia de transmissão local", refere ainda a Autoridade de Saúde dos Açores.

Assim, os Açores contam com 76 casos positivos ativos, dos quais 65 em São Miguel, nove no Pico e dois na Terceira.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 3.909 casos positivos, recuperaram da doença 3.698 pessoas e 29 faleceram.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.570.291 mortos no mundo, resultantes de mais de 115,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.458 pessoas dos 807.456 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.