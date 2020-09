Segundo aquela entidade, decorrentes das 1.287 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região nas últimas 24 horas, foi diagnosticado um caso positivo de COVID-19 na ilha de São Miguel, a “um indivíduo do sexo masculino, com 24 anos de idade, que desembarcou na região a 03 de setembro proveniente do território continental, tendo obtido teste de despiste ao vírus SARS-CoV-2 positivo à chegada”.

Este caso “apresenta situação clínica estável e foram já diligenciados, pela Delegação de Saúde Concelhia, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos”, de acordo com a Autoridade de Saúde dos Açores, que dá nota ainda do registo de um caso recuperado na ilha de São Miguel, de uma mulher com 22 anos, “elevando para 159 os casos recuperados da doença COVID-19 na região”.

Até ao momento, foram detetados nos Açores 228 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19, verificando-se atualmente 29 casos positivos ativos, sendo 25 na ilha de São Miguel, três na Terceira e um na ilha do Pico.

Desde o início do surto morreram 16 pessoas na região, todas em São Miguel.