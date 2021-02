“O Conselho de Governo determinou que a partir das 20:00 de 12 de fevereiro, isto é, da sexta-feira antes do Carnaval, serão encerrados todos os estabelecimentos de comércio não-essencial e serão encerrados todos os estabelecimentos de restauração, bebidas e similares, com exceção de ‘take-away’ e serviço ao domicílio”, adiantou Clélio Meneses.

O governante falava, em Angra do Heroísmo, numa conferência de imprensa de apresentação da atualização das medidas restritivas para combater a covid-19 nos Açores.

Segundo o secretário regional da Saúde, estão previstas ainda “a proibição de todas as festividades ligadas ao Carnaval e a proibição de circulação na via pública entre as 20:00 e as 05:00”, nesse período.

Os Açores têm atualmente 335 casos positivos ativos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, dos quais 282 em São Miguel, 36 na Terceira, 13 no Faial, três no Pico e um nas Flores.

Desde o início do surto, foram detetados na região 3.702 casos positivos de infeção pelo SARS-CoV-2, tendo ocorrido 26 óbitos e 3.240 recuperações.