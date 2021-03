O boletim diário daquela entidade adianta que, dos dois novos casos, um foi detetado em Rabo de Peixe, que se encontra parcialmente sob cerca sanitária, e outro no Pico da Pedra.

Nas últimas 24 horas há ainda a assinalar cinco recuperações, sendo quatro em São Miguel (em Rabo de Peixe) concelho da Ribeira Grande e uma na Madalena do Pico.

A Autoridade de Saúde dos Açores refere ainda que "um dos casos reportados no dia 01 de março, com história de ligação aérea com o exterior da região, cujo teste de despiste ao SARS-CoV-2 realizado após o sexto dia produziu resultado positivo, apresentou documentação comprovativa de uma anterior infeção e respetiva recuperação, não sendo considerado caso ativo na região".

Assim, os Açores têm hoje 79 casos positivos ativos, sendo 67 em São Miguel, nove no Pico e três na Terceira.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados na região 3.907 casos positivos, recuperaram da doença 3.693 pessoas e 29 faleceram.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.549.910 mortos no mundo, resultantes de mais de 114,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.