Segundo o boletim diário da Autoridade de Saúde Regional, entre segunda-feira e hoje foram detetados 86 casos de infeção pelo novo coronavírus “em contexto de transmissão comunitária” e os outros dois dizem respeito a não residentes que foram diagnosticados no teste de rastreio de sexto dia, feito depois de uma viagem para a região.

Registam-se também 92 recuperações em São Miguel - 26 no concelho da Ribeira Grande, 26 em Vila Franca do Campo, 23 em Ponta Delgada e 17 na Lagoa -, duas no concelho da Praia da Vitória, na ilha Terceira, e uma na Horta, no Faial.

Os internamentos aumentaram hoje para 27, mais três do que na segunda-feira, devido à entrada de um doente para a Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada (que tem 22 internamentos devido à covid-19, seis dos quais em UCI) e à admissão de mais duas pessoas no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, que conta agora cinco internados, dois dos quais em UCI.

A Autoridade de Saúde Regional anunciou entretanto que deixou de elencar as cadeias de transmissão ativas em São Miguel e Terceira, devido à existência de transmissão comunitária nestas duas ilhas.

Nas restantes ilhas, há, atualmente, uma cadeia ativa em São Jorge - sendo que “o último elemento que integra esta cadeia” foi levado para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, “prevendo-se que a situação seja temporária” - e uma no Faial.

Até à data, foram extintas 193 cadeias de transmissão na região.

Os Açores contam, assim, com 841 casos positivos ativos de covid-19, dos quais 797 são em São Miguel, 40 na Terceira, dois no Faial e dois nas Flores.

Foram detetados até hoje 2.781 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 22 óbitos e 1.823 recuperações.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.945.437 mortos resultantes de mais de 90,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 7.925 pessoas dos 489.293 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado com efeitos desde as 00:00 de 08 de janeiro, até dia 15.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.