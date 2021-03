Segundo o boletim diário da Autoridade Regional de Saúde, dos 13 casos registados, 12 resultam de transmissão comunitária, sendo um referente a um viajante.

Foram realizadas 1.672 análises nos laboratórios de referência da região e num privado, não convencionado.

Na sequência dos últimos números, o concelho do Nordeste regista mais três novos casos, todos na Achadinha, enquanto no concelho da Ribeira Grande há um novo caso na Lomba de São Pedro.

No concelho de Ponta Delgada são nove os novos casos, dois na Covoada, dois em São Roque, dois na Fajã de Baixo, um em São Sebastião, um em São Vicente Ferreira e um na Relva, este último referente a um viajante residente nesta freguesia que obteve resultado positivo à chegada.

A Autoridade de Saúde adianta que foram registadas 18 recuperações em São Miguel, sendo três no concelho da Ribeira Grande, todas no Pico da Pedra, e 15 no concelho de Ponta Delgada: sete em São Pedro; três nos Arrifes; uma em São Sebastião; uma na Ajuda da Bretanha; uma na Relva; uma em Santa Clara e uma em São Roque.

Quanto a internamentos há a registar menos quatro internados.

Na segunda-feira estavam 17 pessoas internadas no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, e hoje permanecem 13, dos quais cinco em Unidade de Cuidados Intensivos.

Os Açores registam atualmente 129 casos ativos de covid-19, sendo 128 em São Miguel e um na Terceira, na freguesia da Feteira, do concelho de Angra do Heroísmo.

Estão em vigilância ativa 894 pessoas.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.