A análise é da diretora regional da OMS para a África, Matshidiso Moeti, que hoje participa na reunião virtual da 70.ª sessão do Comité Regional para a África, durante a qual será abordada a resposta à COVID-19 em África e celebrada a certificação da erradicação do poliovírus selvagem na região.

Para Matshidiso Moeti, a COVID-19 – que provocou até agora a morte de 27.984 pessoas e infetou 1.195.297 na região – “provou, mais uma vez, a importância de investir em sistemas de saúde, melhorar o acesso equitativo aos cuidados, melhorar a prontidão para prevenir e controlar surtos e permitir que as comunidades desempenhem o seu papel na realização de uma saúde melhor”.

E recordou que “os países da região têm uma experiência significativa em lidar com numerosas e, por vezes, generalizadas epidemias”, tendo alcançado algumas vitórias como a que vai ser hoje celebrada, com a “certificação da erradicação regional do poliovírus selvagem” em África.

“Espero e estou certa de que isto nos motivará a todos enquanto continuamos na luta contra a COVID-19”, acrescentou.

Matshidiso Moeti defendeu que, “agora que os países abrem as suas economias, é necessária uma maior vigilância, com capacidades de saúde pública em cada comunidade e permitindo que os indivíduos tomem as ações corretas para se protegerem a si próprios e aos outros”.

Por seu lado, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, referiu que o continente africano “está a enfrentar uma crise de saúde diferente de qualquer outra” já enfrentada.