A autarca, eleita pelo PS, falava aos jornalistas após a reunião de programação de trabalho das equipas multidisciplinares criadas no âmbito do combate à COVID-19 no concelho da Amadora, distrito de Lisboa, e que decorreu no Centro de Operações Municipal Integrado.

Carla Tavares explicou que antes de o concelho entrar na segunda fase de calamidade – em 01 de julho – , em articulação com a unidade de saúde pública tinha sido determinado o fecho de um conjunto de estabelecimentos.

Agora, no quadro de contraordenações existentes e das restrições que resultam do estado de calamidade, como o fecho a partir das 20:00 ou a proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública, a autarca refere que as medidas vieram “facilitar e ajudar quer a polícia municipal quer as equipas mistas no seu trabalho diário de fiscalização”.

De acordo com Carla Tavares, a questão mais difícil que o município enfrenta são os finais de tarde, o período entre as 17:30 e as 20:00.

“Prende-se com o maior numero de pessoas em ajuntamento à porta dos estabelecimentos, é o momento do dia mais difícil, em que é necessária uma intervenção de sensibilização muito permanente”, disse Carla Tavares, reconhecendo, no entanto, que as pessoas vão cumprindo as determinações.