Os restantes profissionais de saúde com covid-19 estão distribuídos entre outras classes de prestação direta de serviços como assistentes operacionais e assistentes técnicos, disse António Lacerda Sales na conferência de imprensa diária de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus.

O secretário de Estado salientou a importância de notificação no Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE) dos profissionais de saúde infetados.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Presente na conferência, a diretora-geral da Saúde apelou a todas as instituições de saúde que utilizem as regras e as normas que são feitas por cientistas, por médicos, por enfermeiros, segundo “a melhor evidência disponível à data”, com os procedimentos para proteger os profissionais de saúde.

“Uma coisa é um profissional que tem um contacto distante com um doente, outra coisa é um profissional que por exemplo entubou esse doente e, portanto, os procedimentos são diferentes”, salientou.

Sobre o facto de os profissionais de saúde que trabalham em mais do que um serviço de saúde estarem mais expostos a poderem contrair a infeção pelo novo coronavírus, Graça Freitas disse que “a recomendação é cada vez mais para que cumpram as medidas de proteção individual adequadas ao tipo de trabalho que estão a fazer”.

“Se trabalharem em sítios separados, cumprirem as regras e estarem devidamente equipados para a intervenção que vão fazer e o risco será minimizado”, afirmou.