A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta segunda-feira a existência de 140 mortes e 6.408 casos de COVID-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu de 119 para 140 em relação ao último balanço da DGS, enquanto o número de infetados aumentou de 5.962 para 6.408, mais 446 relação a ontem, o que representa um aumento de 7,5%.

Existem 4.845 pessoas a aguardar resultados laboratoriais, 11.482 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Há, ao todo, 43 casos recuperados a registar, um número que se manteve intacto nos últimos cinco boletins divulgados pela DGS.

Quanto ao total de casos suspeitos são 44.206, sendo não confirmados 32.953.

No Norte, existem 3.801 infetados (74 mortes), em Lisboa e Vale do Tejo 1.577 casos (30 mortes), no Centro 784 casos (34 mortes), 106 no Algarve (2) e 45 casos no Alentejo (nenhuma morte).

Nos Açores há 41 casos registados e na Madeira 44. Não há nenhuma morte a registar nos dois arquipélagos.

O grupo etário com mais óbitos é o + de 80 anos, com 85 mortes no total, a maioria no sexo masculino (45).

O segundo grupo etário mais afetado em termos de mortalidade é 70-79 anos, com 31 mortes, sendo 23 homens e 8 mulheres.

Em seguida, surge o grupo etário 60-69 anos, com 16 mortos (15 homens e uma mulher).

No grupo etário 50-59, há seis óbitos registados (5 homens e uma mulher). Nos 40-49 anos, há dois óbitos do sexo feminino.

Não consta deste boletim a morte do jovem de 14 anos de Ovar noticiada ontem.

Os números do boletim divulgado esta segunda-feira foram contados até às 0:00 de hoje.

Quantos aos concelhos mais afetados, Porto surge em primeiro lugar com 941 casos, seguido de Lisboa com 633 casos e Vila Nova de Gaia com 344 infetados.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19, já infetou mais 715 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram 34 mil pessoas.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

De acordo com a agência de notícias francesa, já foram diagnosticados pelo menos 715.204 casos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a doença COVID-19, e a pandemia espalhou-se por 183 países ou territórios.

A Itália continua a ser o país mais afetado em número de mortes (10.779), seguido de Espanha (7.340 mortes), o foco inicial do contágio. Os Estados Unidos registam 143.025 casos e 2.514 mortes.

A China tem até ao momento 81.470 casos, sendo o quarto país com mais casos a nível mundial. Regista, no total, 3.304 mortes, segundo números oficiais.

A AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, já que um grande número de países está agora a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.

Os países mais afetados a seguir aos Estados Unidos, Itália, Espanha e China são o Irão, com 41.495 casos e 2.757 mortes, e a Alemanha com 62.435 casos mas apenas 541 mortes.

Vários países adotaram medidas excecionais, como a declaração do estado de emergência, o regime de quarentena obrigatório ou o encerramento de fronteiras.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril, embora o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tenha já admitido prolongar o mesmo.