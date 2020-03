As autoridades de saúde registaram 3.186 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, declarou Kianuche Jahanpur, porta-voz do Ministério da Saúde, na sua comunicação diária transmitida pela televisão.

No total, foram contabilizados oficialmente no Irão 41.495 casos da covid-19,a doença provocada pelo novo coronavírus.

Respondendo a críticas, o presidente iraniano justificou no domingo com o estado débil da economia a falta de medidas enérgicas no combate à propagação da covid-19 no país.

Hassan Rohani disse que as medidas de combate à infeção tiveram em conta o efeito arrasador que largos períodos de quarentena podiam ter sobre a débil economia iraniana, que enfrenta sanções económicas severas impostas pelos Estados Unidos após abandonar em maio de 2018 o acordo internacional com a República Islâmica sobre o nuclear concluído em 2015.

"A saúde é um princípio para nós, mas a produção e a segurança da sociedade também o são", justificou o Presidente iraniano, acrescentando que "este não é o tempo para uma guerra política".