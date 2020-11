A troca de identidade de duas idosas com COVID-19 está a gerar polémica e revolta. As duas utentes do Lar de São Lázaro, no Porto, deram entrada no Hospital de Santo António, mas apenas uma acabou por falecer.

O corpo foi entrega à família da outra idosa, que cremou os restos mortais e realizou as cerimónias fúnebres. A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias.

O erro só foi detetado depois da idosa que permaneceu internada regressar a um lar na região do Grande Porto.

A família da falecida Palmira Rocha, de 94 anos, está em "estado de choque" e quer que lhes sejam entregues as cinzas, escreve o referido jornal.

A pandemia de COVID-19 provocou pelo menos 1.350.275 mortos resultantes de mais de 56,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.701 pessoas dos 243.009 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

Portugal debate estado de emergência

A Assembleia da República debate hoje, com a presença do primeiro-ministro, António Costa, o projeto de decreto presidencial que renova o estado de emergência, documento que volta a permitir o confinamento compulsivo.

Ao contrário do debate sobre o anterior estado de emergência, em que o Governo se fez representar pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, o primeiro-ministro marcará hoje presença no parlamento, às 09:00.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou na quinta-feira que iria propor ao parlamento renovar a declaração do estado de emergência em Portugal por mais 15 dias, de 24 de novembro até 08 de dezembro, para permitir medidas de contenção da pandemia de covid-19.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.

Vídeo - Transmissão do vírus SARS-CoV-2: porquê manter dois metros de distância?

Estes são os 12 vírus mais letais do mundo