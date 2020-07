Uma equipa da Universidade de Nebraska conseguiu pela primeira vez replicar partículas do SARS-CoV-2 extraídas do ar de quartos de pacientes com COVID-19.

A descoberta reforça a hipótese de que o vírus é transmissível não somente através da saliva, tosse ou espirro, mas também por gotículas que as pessoas expelem quando conversam ou expiram e que são tão leves que podem ficar suspensas no ar durante muito tempo se o ambiente não tiver ventilação suficiente.

Os resultados são preliminares e não foram revistos pelo comité de leitura de uma revista científica, que deverá analisar se o método usado no estudo é confiável. A investigação foi publicado na segunda-feira no site web medrxiv.org, onde a comunidade médica pode analisá-lo e comentá-lo livremente.

A mesma equipa já tinha publicado em março um estudo que provava que o vírus persistia no ar de quartos de hospital que recebiam pessoas infetadas.

"Não é fácil", explicou à AFP Joshua Santarpia, professor da Universidade de Nebraska, ao comentar a missão de recolher do ar partículas virais com um aparelho do tamanho de um telemóvel. "As concentrações são frágeis, geralmente há poucas hipóteses de recuperar amostras que podem ser usadas", continuou.