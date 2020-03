A Agência Europeia de Defesa cancelou todas as reuniões nas suas instalações até ao dia 13 de março.

Os funcionários deste novo organismo da União Europeia também cancelaram todas as reuniões externas até à mesma data.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

De acordo com o jornal de informação da União Europeia, o "Euractiv", o homem tinha regressado de Itália, na semana passada, tendo, posteriormente, mantido uma reunião com cerca de 30 pessoas. Alguns dos participantes da reunião viajaram ou reuniram-se com outras pessoas, lê-se naquel publicação online.

"Temos a confirmação do caso", afirmou entretanto a porta-voz da Comissão Europeia, Dana Spinant, confirmando a notícia.

Uma fonte da AED informou à agência de notícias France-Presse que o paciente regressou no dia 23 de fevereiro de uma viagem a Itália, mas nega que o mesmo tenha participado numa reunião com 30 funcionários de outras instituições, como indica o Euractiv.

A AED, criada em 2004 para apoiar os projetos de cooperação em defesa, suspendeu todas as reuniões até 13 de março, confirmou também a sua porta-voz Elisabeth Schoeffmann.

Doença alastra à várias partes do mundo

O surto de COVID-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.200 mortos e infetou mais de 93 mil pessoas em 78 países, incluindo cinco em Portugal.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde confirmou cinco casos de infeção, dos quais quatro no Porto e um em Lisboa.

Das pessoas infetadas no mundo, cerca de 50 mil recuperaram.

Além de 2.983 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto de COVID-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.

Veja em baixo o mapa interativo com os casos de coronavírus confirmados até agora

Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link.