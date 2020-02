O despacho pede que a informação seja partilhada com todas as agências no aeroporto, pedindo a sua colaboração para a aplicação das diretrizes.

Apesar das declarações de Agostinho Gomes, o Governo timorense referiu-se ao assunto num comunicado divulgado hoje na sua página oficial, confirmando que “o Ministério do Interior de Timor-Leste anunciou que está de momento vetada a entrada no país a cidadãos com passaporte chinês”.

O assunto deverá ser debatido na reunião do Conselho de Ministros marcada para quarta-feira, segundo fontes do executivo, tendo sido discutido esta semana no Parlamento Nacional.

Nos últimos dias, os países com ligações aéreas regulares para Timor-Leste, a Austrália, a Indonésia e Singapura restringiram a entrada de passageiros com histórico de viagens recentes à China.

O Governo está em “permanente contacto com as autoridades chinesas e com a Embaixada de Timor-Leste na China, no sentido de acompanhar a situação e garantir a segurança dos cidadãos timorenses que se encontram atualmente no país, principalmente os estudantes que se encontram na cidade de Wuhan, enquanto não for possível a sua deslocação para outras cidades ou retirada do país”, refere o executivo.

Entre outras medidas já aprovadas, o Governo timorense implementou triagem nos pontos de entrada no país, que incluem a medição de temperatura e o preenchimento de uma Declaração de Saúde.

Foram criadas áreas para quarentena e isolamento de casos suspeitos, nos pontos de entrada do país e no Hospital Nacional Guido Valadares, com um “reforço de equipamentos de proteção e suprimentos médicos e estão a ser fornecidas ações de formação a toda as equipas de saúde e de emergência”.

“Foram realizados acordos com laboratórios especializados de excelência em Timor-Leste e no estrangeiro, para testar amostras de pacientes com suspeita da doença”, refere o executivo.