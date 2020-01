"A Ikea fechará cerca de metade de suas lojas na China continental, provisoriamente e até novo aviso, a partir de 29 de janeiro (...) Pedimos aos funcionários da Ikea que fiquem em casa e manteremos o seu salário integral", afirmou a fabricante sueca em comunicado.

Situada no centro da China, a cidade de Wuhan foi colocada na semana passada sob uma quarentena de facto, com saídas e entradas interditas pelas autoridades durante período indefinido, apanhando os residentes de surpresa.

A interdição foi depois estendida e toda a região de Wuhan encontra-se em regime de quarentena, situação que afeta 56 milhões de pessoas.

A China elevou para 132 mortos e mais de 5.900 infetados o balanço de vítimas do novo coronavírus detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).