O Irão informou esta sexta-feira a morte de oito pessoas infectadas com o novo coronavírus dos 143 casos detectados nas últimas 24 horas, elevando o número de vítimas fatais para 34 e o número de casos para 388.

Os 143 novos casos foram detectados em Teerão (64), Gilan (25), Qom (16) e Isfahan (10), elevando o número total de províncias afetadas pela doença COVID-19 para 24, anunciou o porta-voz do ministério da Saúde, Kianuche Jahanpur.

Previsto para acontecer entre 5 e 15 de março, o Salão Automóvel de Genebra foi cancelado esta sexta-feira, depois que o governo suíço decidiu proibir os grandes atos públicos para impedir a propagação do novo coronavírus.

Decidiu-se proibir os eventos com muito público e, "por isso, o Salão Automóvel não vai acontecer", disse através do Twitter o presidente do governo regional, Antonio Hodgers.