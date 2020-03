À margem da iniciativa “Artistas em Belém”, o chefe de Estado foi questionado sobre uma visita que o primeiro-ministro, António Costa, irá fazer hoje ao Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, onde está internado um dos dois infetados confirmados em Portugal.

“Eu cheguei a pensar nessa deslocação, mas deve ser dada primazia ao Governo para que se não diga que o Presidente da República está a ter protagonismo excessivo numa questão que o primeiro-ministro chamou a ele mesmo a nível da coordenação, ao mais alto nível”, afirmou.

Ainda assim, Marcelo Rebelo de Sousa promete que, sobre esta matéria, irá “falando com o primeiro-ministro e com o Governo e quando o Governo entender que é adequado o Presidente ir, o Presidente irá”.

“Sabem que por vontade do Presidente já lá estava, mas aqui o protagonismo deve ser dado ao governo”, frisou.

O chefe de Estado disse ainda que, por enquanto, mantém uma deslocação que tem prevista para o final do mês a Espanha para participar no encontro da COTEC Europa, em Málaga, “por vontade expressa dos chefes de Estado”, numa reunião com “centenas de empresários” de Portugal, Espanha e Itália, o país da Europa com mais casos de infetados.