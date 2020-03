Segundo os dados atualizados pela Comissão Nacional de Saúde da China, até à meia-noite de hoje (16:00 de quarta-feira em Lisboa), todos os 42 mortos foram registados na província de Hubei, epicentro da epidemia.

Hubei, onde várias cidades foram colocadas sob quarentena, com entradas e saídas bloqueadas, numa medida que afeta quase 60 milhões de pessoas, regista, no total, mais de 67.100 casos e 2.803 mortos.

Das últimas 42 mortes em Hubei, 32 ocorreram em Wuhan, capital da província e de onde o vírus é originário.

A Comissão Nacional de Saúde da China informou ainda que mais 2.837 pessoas receberam alta, após terem superado a doença, nas últimas 24 horas.

No total, 44.462 pessoas já receberam alta na China após superarem a doença.

Nas últimas 24 horas, surgiram no país asiático 715 novos casos suspeitos, de pessoas que tiveram contacto próximo com os infetados.

A prioridade do Governo chinês é agora “proteger contra a importação” de infeções oriundas de outros países, após vários dias consecutivos em que se registaram mais casos novos de Covid-19 fora da China do que dentro do país.