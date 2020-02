A mulher esteve recentemente em Cheongdo, onde morreu a primeira vítima do Covid-19 na Coreia do Sul.

O coronavírus Covid-19 provocou 2.236 na China continental e mais de 75 mil infetados em todo o mundo.

Além dos mais de 2.200 mortos na China continental, morreram três pessoas no Japão, duas na região chinesa de Hong Kong, duas no Irão, uma nas Filipinas, uma em França, uma em Taiwan e uma na Coreia do Sul.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei, no centro do país, para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.