“O nosso concidadão continua no navio em quarentena e ainda não foi transferido para um hospital de referência. Continuamos a insistir com as autoridades japoneses para que o seja. Esperamos que venha a ser nas próximas horas ou dias”, disse à Lusa Augusto Santos Silva.

De acordo com o ministro, os contactos estão a ser feitos em primeiro lugar no Japão através da embaixada portuguesa com o ministro do Negócios Estrangeiros japonês, que é o canal de contacto e também através de diligências em Lisboa com a embaixada do Japão em Lisboa.

“Continuamos a usar os meios diplomáticos ao nosso dispor para conseguir o mais depressa possível este objetivo, que o nosso concidadão seja transferido para um hospital de referência para que o seu estado de saúde seja mais bem acompanhado”, disse.

Augusto Santos Silva disse à Lusa ter a informação de que o estado de saúde de Adriano Maranhão passou a ser sintomático.

“Temos a informação divulgada pela esposa que no último dia o nosso concidadão tenha já apresentado alguns sintomas. Ele estava assintomático e não estava a ser considerado prioritário. A informação que nos chegou e é pública é que tenha já apresentado sintomas febris e que tenho sido medicado pelo médico do navio. Esta informação faz com que aumente a nossa pressão no sentido de que a transferência seja realizada”, sublinhou.

Augusto Santos Silva frisou não ter ainda conhecimento de quando o cidadão será transferido, mas adiantou que essa informação será divulgada em primeiro lugar à família.