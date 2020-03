A reunião da Comissão Permanente de Calendários da Liga decorreu hoje na sede daquele organismo, no Porto, com o foco no surto de coronavírus, definindo “os procedimentos a adotar em caso de agravamento da situação em Portugal”, pode ler-se em comunicado.

“Caso seja decretada a realização de jogos à porta fechada, haverá acatamento nos jogos de competições profissionais por parte de todas as entidades envolvidas”, lê-se numa lista de conclusões.

Ressalvando que serão “sempre” seguidas “as recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS)”, a Liga explica ainda que, no caso de adiamento de uma partida, “a jornada toda deverá ser adiada para manter o equilíbrio competitivo”.

Nesse quadro, a ronda será então programada em data destinada às competições europeias, uma vez que nenhuma equipa lusa se encontra já a disputar a Liga dos Campeões ou a Liga Europa.

Em último lugar, foi manifestada “preocupação” pelos compromissos internacionais de seleções agendados para o final do mês de março, para os quais os clubes devem libertar jogadores, por se tratarem “apenas de jogos sem apuramento em causa e que trarão deslocações desnecessárias de atletas”.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro de 2019, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.000 mortos e infetou mais de 87 mil pessoas, de acordo com dados reportados por 60 países.

Das pessoas infetadas, mais de 41 mil recuperaram.