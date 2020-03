O novo posto vai ficar no Fórum de Macau e "permite receber mais de mil pessoas" e manter a "distância de um metro para serem observados", disse a coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença dos Serviços de Saúde.

Em 20 de fevereiro, o Governo de Macau decidiu que visitantes considerados de risco e provenientes de áreas onde exista uma alta incidência da epidemia do novo coronavírus, detetado na China em dezembro passado, seriam encaminhados para observação médica em dois postos, o do Campo dos Operários, junto à fronteira das Portas do Cerco, no norte do território, e o do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa.

O novo posto no Fórum de Macau vai substituir, a partir de quinta-feira, o do Campo dos Operários, indicou Leong Iek Hou, na conferência de imprensa diária do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

Só na terça-feira "mais de três mil pessoas já passaram pela inspeção médica" nos dois postos, sublinhou a responsável, para explicar a necessidade de um novo posto para receber mais pessoas.

"As medidas de prevenção e de exames médicos são ajustadas consoante a situação epidémica", salientou.

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) indicou, na terça-feira, ter encaminhado 1.616 e 2.003 pessoas para os postos de observação no Campo dos Operários e no Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa, respetivamente.

No âmbito das medidas de prevenção da epidemia de Covid-19, estas pessoas são submetidas a exames médicos, com uma duração de entre seis e oito horas e pelo menos uma vez a cada duas horas são avaliados através da medição da temperatura corporal, consulta médica e exame físico.