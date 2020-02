Há agora 34.394 casos confirmados da nova infeção viral em todo o mundo. O número total de mortes subiu para 719, contabilizando uma em Hong Kong e outra nas Filipinas, as únicas duas fatalidades fora da China.

Desde o último balanço, na quinta-feira, registaram-se mais 81 mortes e 2841 casos de infeção deste surto na China que começou na cidade de Wuhan, na província central de Hubei.

Na Europa, foram detetadas novas infeções no Reino Unido, Alemanha e Itália, subindo assim o número de casos na Europa para 31.

O novo coronavírus (2019-nCoV) foi detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), localidade entretanto colocada sob quarentena.

A primeira pessoa a morrer por causa do novo coronavírus fora da China foi um cidadão chinês nas Filipinas.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infeção confirmados em mais de 20 países. Na Europa, o número de casos confirmados chegou quinta-feira a 31, com novas infeções detetadas no Reino Unido, Alemanha e Itália.