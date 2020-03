A Coreia do Sul anunciou hoje um aumento no número infetados com o novo coronavírus, o que acontece pela primeira vez em cinco dias, ao registar mais 242 casos e seis mortos nas últimas 24 horas.

Os dados avançados pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças elevam para 7.755 o número total de pessoas infetadas na Coreia do Sul. A mesma entidade aumentou para 60 o número de vítimas mortais, após as seis mortes registadas na terça-feira. Mais de 60% dos casos detetados na Coreia do Sul estão ligados a uma seita religiosa. A Coreia do Sul foi o primeiro país, depois da China, a registar uma significativa disseminação da epidemia de Covid-19. Atualmente é terceiro país mais afetado do mundo, atrás da China e da Itália. A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.200 mortos. Cerca de 117 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram. Acompanhe aqui, ao minuto, todas as informações sobre o novo coronavírus em Portugal e no mundo. Os vírus e os coronavírus: quais as diferenças?