As 20 pessoas que chegaram a Portugal em 02 de fevereiro vindas de Wuhan, epicentro do coronavírus COVID-19, e que voluntariamente estão de quarentena, saem do hospital no sábado, anunciou a diretora-geral da Saúde.

Miguel Matos, um dos portugueses em quarentena no Hospital Pulido Valente, em Lisboa Arquivo Pessoal Miguel Matos