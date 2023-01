Amor Veneris – Viagem ao Prazer Sexual Feminino recebe, este sábado, às 15h00, a sua fundadora e uma das suas curadoras, a sexóloga Marta Crawford, para mais uma roda de conversas informais sobre sexualidade. Após esta iniciativa, às 18h00, Marta Crawford realiza uma visita orientada à exposição. Recorde-se que Amor Veneris – Viagem ao Prazer Sexual Feminino foi prolongada até ao dia 8 de março.

A participação na conversa, limitada à lotação da sala, é gratuita. A visita orientada, com lotação máxima de 20 pessoas, implica a compra de bilhete para a exposição e o levantamento de uma senha, a partir de uma hora antes, na bilheteira do Palácio Anjos.

No âmbito das propostas paralelas da exposição Amor Veneris - Viagem ao Prazer Sexual Feminino, “Vamos falar de sexo?” é a quarta roda de conversas informais sobre sexualidade. Num ambiente seguro, os participantes poderão falar, de forma livre e descontraída, sobre dúvidas e ansiedades relativamente à sexualidade e a relacionamentos. Os temas a tratar em cada roda de conversa são sugeridos no início de cada sessão pela orientadora, Marta Crawford, e geridos em grupo pelos participantes.

Marta Crawford é psicoterapeuta, terapeuta sexual e familiar, fundadora e diretora do Musex e curadora da exposição Amor Veneris – Viagem ao Prazer Sexual Feminino. Apresentou vários programas televisivos sobre temáticas da sexualidade, como o AB Sexo (2005) e o Aqui Há Sexo (2009). É autora dos livros Sexo sem Tabus (2006), Viver o Sexo com Prazer – Guia da Sexualidade Feminina (2008) e Diário Sexual e Conjugal de um Casal (2011). Foi ainda coautora do podcast Muito Mais do Que Sexo (2022) e apresentou o programa 5 Para a Meia-Noite (2016).

Devido ao sucesso da exposição Amor Veneris – Viagem ao Prazer Sexual Feminino, o Município de Oeiras decidiu prolongá-la até dia 8 de março. A exposição poderá continuar a ser visitada nos mesmos horários: às terças, quartas, quintas e domingos, das 11h00 às 19h00, e às sextas, sábados e feriados, das 11h00 às 20h00.

Tanto a programação paralela do museu, como as consultas de sexologia, uma parceria entre o MUSEX e a Associação para o Planeamento da Família (APF), irão manter-se nos mesmos moldes.

O bilhete para a exposição pode ser adquirido no Palácio Anjos ou na Ticketline. Os preços podem ser consultados em: https://musex.pt/musex/.

Amor Veneris – Viagem ao Prazer Sexual Feminino é uma exposição idealizada pela sexóloga Marta Crawford, com curadoria de Marta Crawford e Fabrícia Valente. É a primeira exposição do MUSEX – Museu Pedagógico do Sexo, realizada com o apoio do Município de Oeiras.

A exposição enaltece o tema Amor Veneris (clitóris), numa perspetiva artística e científica, procurando promover uma experiência pedagógica, provocadora e irreverente. Pretende ainda levar o público a refletir sobre a pertinência do tema do prazer sexual feminino e da sexualidade feminina, incidindo em temas como o consentimento e o não consentimento, a violência sexual sobre as mulheres e a resposta sexual feminina, entre outros.

Amor Veneris – Viagem ao Prazer Sexual Feminino conta com cenografia d'Os Espacialistas e obras dos artistas Alice Geirinhas, Álvaro Leite Siza, Ana Mendieta, Ana Rito, Annette Messager, Clara Menéres, Ernesto de Sousa, Fátima Mendonça, Fernanda Fragateiro, Inês Norton, Isabel Baraona, Jamie McCartney, Janine Antoni, Julia Pietri, Julião Sarmento, Laure Prouvost, Louise Bourgeois, Lourdes Castro, Maria Beatriz, Maria Souto de Moura, Marta María Pérez, Noé Sendas, Paula Rego, Polly Nor, Sara Maia, Sophia Wallace, Sue Williams, Susana Mendes Silva e Teresa Crawford Cabral.

A exposição apresenta ainda obras inéditas de Ana Pérez-Quiroga, Ana Rocha de Sousa, Error-43 e da perfumista Cláudia Camacho. Por se tratar de uma exposição em que o diálogo com a arte e a ciência tem um papel fundamental, foram criadas várias instalações interativas de carácter lúdico-pedagógico referentes ao funcionamento do cérebro e aos seus sentidos, bem como outros conteúdos audiovisuais de autores como Lori Malépart-Traversy, Rachel E. Gross, Rankin & Trisha Ward, Daphné Leblond & Lisa Billuart Monet e Erika Lust.