Com efeito, as consultas médicas atingiram um máximo em 2019, com mais de 12 milhões de consultas (12.420 milhares), mais 1,9% do que no ano anterior e que confirma um crescimento sustentado desde o início da análise em 2013 (11.614 milhares). Por sua vez, os atendimentos nas urgências ascenderam a quase 6,5 milhões em 2019 (6.426 milhares), mais 0,9% do que em 2018 (6.365 milhares) e acima dos 6.108 milhares de atendimentos em urgências em 2013.

O CFP assinala também um aumento de intervenções cirúrgicas, com novo máximo acima das 700 mil (704 milhares) no último ano, o que perfaz um crescimento de 4,8% face a 2018 (672 mil) e consuma uma subida contínua desde 2013 (644 mil).

Por fim, a atividade dos cuidados continuados integrados, medida pelo número de utentes assistidos, aumentou em termos absolutos de cerca de 41 mil em 2013 para 50 mil em 2019.

O crescimento da atividade assistencial reflete igualmente, de acordo com o documento do organismo independente encarregado de avaliar o cumprimento e a sustentabilidade da política orçamental, o aumento do número de trabalhadores no SNS, que atingiu os 133.189 em 2019, mais 5,7% em relação a 2018 (sem a integração dos 2.972 trabalhadores do Hospital de Braga nas contas públicas, o aumento seria apenas de 3,2%).