Estes acidentes são a principal causa de morte no trabalho agrícola a nível nacional, registando-se, segundo dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, 71 vítimas mortais em 2017, 59 em 2018, 54 em 2019 e 44 em 2020.

Os acidentes com tratores agrícolas provocaram, em média, cinco mortes por mês em 2017, segundo um balanço da Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (Confagri).

Face a estes números tão expressivos, equipas de quatro entidades (duas empresa e duas entidades não empresariais), juntaram-se para desenvolver o projeto AgroSafeBox, recentemente aprovado e que conta com o apoio do COMPETE 2020 no âmbito do Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Copromoção.

Sistema para tratores agrícolas e motos-quatro

O projeto AgroSafeBox - Intelligent Alert System for AgroVehicles Rollover and Driver Safety, consiste em desenvolver um produto de segurança para máquinas agrícolas e florestais com condutor.

Propõe monitorizar, em tempo-real, a localização, inércia e outros parâmetros de um veículo, juntamente como os sinais fisiológicos do condutor, por forma a prevenir a ocorrência de acidentes no contexto de operações agrícolas e florestais.

O equipamento desenvolvido será integrado em tratores e motos-quatro.

O consórcio liderado pela Project Box, Lda., conta com a participação da TIS - Technological and Intelligent Systems, Lda., do Instituto Politécnico de Viseu e de uma equipa UA composta por investigadores do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática (DETI) e da Escola Superior de Saúde (ESSUA), coordenada por Nuno Lau (DETI).