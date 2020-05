Pela quarta vez desde 15 de março, dia em que começou o confinamento em Espanha, Sánchez apresenta o pedido na câmara baixa do parlamento espanhol (Congresso dos Deputados), o que, se aprovado, vai estender até 25 de maio o estado de emergência.

A sessão começa a partir das 10:00 locais (09:00 em Lisboa) e tem subjacente o pedido feito terça-feira por Sánchez à maior formação da oposição, o Partido Popular (direita), para dar o seu apoio à proposta de prolongamento do estado de emergência.

O estado de emergência é o “único instrumento” que permite ao executivo “lutar contra a covid-19 e salvar vidas”, assegurou Pedro Sánchez num debate no senado espanhol, a câmara alta das Cortes (parlamento).

No primeiro debate em que participou nesta assembleia desde a declaração do estado de emergência, o chefe do executivo espanhol exortou o Partido Popular a “trabalhar” para chegar a um acordo, porque se tem de ser “cauteloso e prudente” na fase de mitigação da pandemia, que se iniciou esta semana.

“Não se vão arrepender”, assegurou Sánchez ao líder do PP no senado, Javier Maroto, que acusou o primeiro-ministro de querer prolongar o período de exceção como uma “ferramenta para se proteger” a si próprio.

Por esta razão, pediu ao Partido Popular para estar “consciente” que, num momento tão crítico como o atual, com tanta incerteza e angústia, os cidadãos esperam e “querem” um acordo entre os dois principais partidos do país para prolongar o estado de emergência e “garantir um futuro de esperança”.

O executivo volta a pressionar o PP, como tem feito nos últimos dias, depois de na segunda-feira ter mesmo avisado que este partido será responsável pelo “caos” que poderá ocorrer ou pelos surtos da pandemia, se não apoiar a medida mais uma vez.