Apesar da Organização Mundial de Saúde (OMS) não ter recomendado restrições de viagens ou de trocas comerciais, muitos cidadãos chineses estão voluntariamente a adiar viagens para Angola e a fazer auto isolamento caso tenham regressado recentemente, como forma de minimizar os riscos de infeção, disse o embaixador numa conferência de imprensa, em Luanda.

Gong Tao, que estima serem menos de 50.000 os cidadãos chineses que atualmente residem no pais, admite que o vírus “é um risco” que é necessário enfrentar e que vai ter influência nas atividades económicas e no intercâmbio entre Angola e China, mas sublinhou que a prioridade é “ultrapassar este desafio” e garantir a vida e segurança dos cidadãos.

“As relações económicas e os intercâmbios têm tempo”, destacou.

A China é o principal parceiro comercial de Angola, com uma comunidade que se dedica a diversos setores de atividade, concentrada essencialmente em Luanda, onde existem gigantescos empreendimentos comerciais como a Cidade da China.

O diplomata realçou que tem estado em contacto com as autoridades angolanas, com as quais tem sido desenvolvido um trabalho conjunto a nível da assistência sanitária, bem como a partilha de informações sobre o vírus com o Ministério das Relações Exteriores e com o ministério da Saúde.

Gong Tao afirmou ainda que a embaixada está “muito atenta às condições de saúde da comunidade chinesa” e elogiou a “solidariedade e amizade” que tem sido demonstrada pelas entidades angolanas.