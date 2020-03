Completamente desertos. Vistas aéreas de lugares famosos mostram impacto do coronavírus

Estas fotos aéreas, publicadas pela agência americana de imagem espacial Maxar, mostram cidades que costumam estar lotadas, desertas.

Uma delas mostra um grupo de fiéis em volta da Kaaba, o lugar santo mais sagrado do Islão, em Meca, um local normalmente cheio de gente.

Autoridades sauditas suspenderam temporariamente a peregrinação da Umrah, uma medida sem precedentes para lutar contra a propagação do novo coronavírus, que já matou mais de 3.450 pessoas no mundo.

No Irão, uma imagem do alto do santuário de Fátima Ma'sumeh em Qom mostra um dos locais mais sagrados do país sem visitantes enquanto as suas célebres cúpulas brilham ao sol.

Os pátios interiores e as ruas adjacentes também estão desertas.

créditos: Satellite image ©2020 Maxar Technologies / AFP

Fotos aéreas de Wuhan, na China - epicentro da epidemia mundial de coronavírus - mostram dezenas de comboios estacionados na estação deserta de Dongdamen.

Na cidade em quarentena, praticamente isolada do mundo desde 23 de janeiro, a estação parece um lugar abandonado.