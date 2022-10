Cada vez se percebe mais, o impacto que a saúde psicológica tem, não só na nossa saúde global, como na nossa vida, percebendo-se muito bem o contributo que tem no nosso bem-estar psicológico.

Mas será que cuidamos dela como cuidamos da nossa saúde física? E porque não o fazemos?

Porque não incluímos no nosso Autocuidado, o estarmos atentos aos nossos sentimentos, aos nossos recursos psicológicos, às nossas fragilidades e vulnerabilidades, aos nossos limites?

Porque não investimos mais no nosso desenvolvimento pessoal? Em conhecermo-nos melhor a nós próprios, a nível psicológico? Acredite, que em muitas situações, isso faz toda a diferença.

Já alguma vez parou para pensar se lida bem com as suas emoções? Sabe identificá-las e expressá-las adequadamente? O que faz quando está triste? Ou quando está zangado? Ou quando está com medo? Simplesmente aceita as suas emoções ou resiste-lhes, luta contra elas ou considera que não se pode sentir assim? Ou simplesmente ignora-as?

Tudo isto são questões sobre as quais devemos refletir se queremos realmente CUIDAR da nossa SAÚDE PSICOLÓGICA. Descobrir e conhecer as estratégias de coping que habitualmente utiliza no seu dia-a-dia é extremamente útil, ou dito por outras palavras, saber o que pode fazer para lidar, saudavelmente, com as emoções, principalmente com as negativas. E ter a capacidade de desenvolver as estratégias que melhor “funcionem” consigo, ou seja, que efetivamente contribuam para a manutenção do seu equilibrio emocional e bem-estar psicológico.

Mas por vezes, não o conseguimos fazer sozinhos. Precisamos de ajuda de alguém especializado (psicólogo, psicoterapeuta) para nos “guiar” ou nos orientar nesta descoberta e neste desenvolvimento pessoal que muito contribui para estarmos bem. Mas infelizmente, também sei que nem todos têm possibilidade de acesso a essa ajuda.

E não é só sobre as emoções e a forma como lidamos com as mesmas que devemos refletir. Existem outras questões importantes. Como anda a sua autoestima? Sabia que é considerada um dos melhores fatores protetores face às adversidades? Está suficientemente elevada para beneficiar dessa sua “proteção”? Caso não esteja, sabe de que forma a pode desenvolver?

E a sua resiliência? Conceito tão falado desde a pandemia, precisamente por também ser considerado um importante fator protetor que nos ajuda a adaptar a tempos difíceis e a procurar formas de lidar com as mudanças, as incertezas e adversidades que, fazem e sempre fizeram, de uma forma ou de outra, parte da nossa vida.

Mas, como sabemos, nem sempre é fácil adaptarmo-nos a determinados acontecimentos de vida e nem sempre temos os recursos suficientes ou eficazes para o fazer. Também aqui devemos estar atentos e perceber quais os nossos limites e quando vai ser necessário pedir ajuda.

Pensando noutro fator importante para a manutenção do bem-estar psicológico: as relações interpessoais. Como andam as suas? Realmente tudo é mais fácil de “suportar” e de ultrapassar com a ajuda e o apoio da família e dos amigos.

As suas relações interpessoais têm sido positivas? Se não, o que pode fazer para as melhorar ou para desenvolver outras que o sejam?

São muitas as perguntas que aqui deixo para que possa refletir e fazer um género de uma autoavaliação acerca de como vai a sua saúde psicológica. Muitas outras ficam por fazer, mas estas já tocam em pontos essenciais.

Resumindo e concluindo, reserve uns minutos do seu dia para pensar na sua saúde psicológica que é preciosa e não deve ser descurada, sob pena de lhe trazer sofrimento que é desnecessário e pode ser evitável. Bem bastam os desafios que se nos colocam no dia-a-dia, os quais certamente quer conseguir ultrapassar, superar e não apenas sobreviver.

Cuide da sua saúde psicológica! Cuide de si!