Use uma capa lavável para proteger o colchão. Não só prolongará a vida do colchão como o manterá em melhores condições.

O momento de dar a volta ou de rodar o colchão é uma boa ocasião para limpá-lo. Use o aspirador, colocando o acessório que se assemelha a uma escova de mão ou, se tiver, uma aplicação especial para o colchão. Utilize a velocidade mais suave.

Um truque caseiro de limpeza do colchão consiste em polvilhá-lo com bicarbonato de sódio, pois neutraliza a acidez do suor e tem um efeito desodorizante. Deixe atuar várias horas. Depois, remova o bicabornato com uma escova manual ou com o aspirador de pó com o bocal e a velocidade mais suaves.

Cuidar do colchão para durar mais

Ainda que os fabricantes insistam que se deveria mudar o colchão a cada 8 anos, o certo é que os testes da DECO demonstram que, se comprar um bom colchão e cuidar bem dele, pode desfrutá-lo em condições ótimas, pelo menos, durante 10 anos.

Alguns cuidados a ter

- use uma base adequada ao seu tipo de colchão;

- procure manter o quarto livre de humidade. Os ambientes húmidos e fechados favorecem o desenvolvimento de fungos;

- proteja o colchão com uma capa transpirável e lavável;

- todos os dias (antes de fazer a cama e independentemente da estação), areje o quarto, pelo menos, 10 minutos e puxe bem para trás os lençóis para deixar respirar o colchão. Convém deixar passar um tempo antes de fazer a cama, uma vez que o colchão necessita de tempo para que toda a humidade que absorveu durante a noite se evapore;

- retire as almofadas para que também a zona da cabeça areje convenientemente;

- mude os lençóis todas as semanas.