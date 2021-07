Conscientes do impacto que a pandemia tem tido particularmente nos cidadãos seniores e do esforço que estes têm feito para adaptar as suas rotinas às medidas restritivas impostas, a Ordem dos Psicólogos Portugueses lança o documento “Como Apoiar os Adultos Mais Velhos na Adaptação aos Impactos da Pandemia Covid-19?”.

É natural que os cidadãos seniores tenham sentido stresse, medo, ansiedade e incerteza. Muitos sentiram-se vulneráveis, “em baixo”, deixaram de ter prazer nas actividades que realizavam habitualmente e sentiram dificuldade em ter esperança no futuro.

Conscientes de que não têm “todo o tempo do mundo”, alguns vivenciam preocupações relacionadas com a aproximação do fim da sua vida. Outros sentem que estão a perder um tempo precioso e irrecuperável e pensam que o regresso à “normalidade” pode acontecer “tarde de mais”.

Este documento aponta algumas estratégias para ajudar a lidar com estas situações e promover a saúde psicológica dos adultos mais velhos. Falar sobre o que sentem colocando questões abertas como “quais são os seus principais medos e preocupações?” ou “o que pensa que irá acontecer daqui para a frente?”, validar aos seus sentimentos e preocupações, celebrar datas importantes, permanecer disponível e incentivar o autocuidado são algumas das sugestões.

Pode ainda encontrar mais recursos no site eusinto.me. Aqui encontra uma assistente virtual, a ANA, que ajuda na pesquisa sobre o tema que mais lhe interessar.