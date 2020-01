O Grupo Lusíadas saúde vai dotar os serviços de cirurgia pediátrica de pequenos carros para diminuir o stress nas crianças sujeitas a cirurgias.

"Com o apoio da BMcar, serão entregues em todas as unidades hospitalares (do grupo privado) minicarros, incluindo versões elétricas, que prometem reduzir a ansiedade das crianças no momento que antecede a operação", informa a administração da empresa em comunicado.

Um estudo publicado no British Journal of Anaesthesia revelou que crianças que são conduzidas em carros de brincar até ao bloco operatório, em vez de serem transportadas na habitual maca, gozam de menores níveis de ansiedade na fase pré-operatória, um efeito quase comparável ao da toma de midazolam, um medicamento com efeito calmante.

No mesmo estudo, verificou-se que 60% das crianças submetidas a anestesia e cirurgia revelaram ansiedade significativa, um problema que está associado a consequências traumáticas a curto e longo prazo.

"A cirurgia e todos os passos que a antecedem são momentos de grande ansiedade, tanto para a própria criança como para os seus pais. Cientes da importância de um cuidado humanizado e cada vez mais personalizado, procuramos diariamente encontrar soluções capazes de melhorar a experiência dos nossos clientes", comenta Eduarda Reis, médica neonatologista e presidente do Conselho Médico da Lusíadas Saúde.

Bólides "a alta velocidade" também em França

O Hospital de Valenciennes, em França, implementa um projeto semelhante há já alguns anos. O objetivo passa por diminuir o stress nas crianças e fortalecer os laços dos mais novos com o corpo clínico. Para isso, o hospital capacitou a ala pediátrica com "bólides" de fazer inveja a muitos adultos.

O projeto é patrocinado pelo clube de futebol da cidade, o FC Valenciennes, que já doou três veículos infantis a motor.

Efeito benéfico comprovado

Para a médica Eduarda Reis, com este tipo de iniciativas "tem um efeito benéfico comprovado na redução da ansiedade no pré-operatório" e vai ao encontro da missão do grupo de saúde "que assenta em valores que vão muito para além dos cuidados médicos".