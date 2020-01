“Trata-se de materializar, para a população servida por este Centro Hospitalar [que engloba os hospitais São Francisco Xavier, Egas Moniz e Santa Cruz], uma modalidade assistencial substitutiva do internamento convencional”, afirma o CHLO numa nota enviada à agência Lusa.

O centro hospitalar adianta que esta modalidade “é geradora de benefícios comprovados para os doentes e seus familiares”, com uma menor taxa de complicações, menor deterioração do estado funcional e maior satisfação com os cuidados prestados.

Promove ainda a “promoção da educação para a saúde e uma maior articulação com os cuidados de saúde primários” e para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) possibilita “um maior estímulo e realização aos profissionais envolvidos com uma melhor alocação de recursos nos hospitais”.

“A este título será oferecida assistência contínua e coordenada aos doentes cuja situação clínica e social permita, com segurança, serem tratados em sua casa”, salienta o centro hospitalar.