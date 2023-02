De acordo com informação disponibilizada pela unidade hospitalar, em 2022 houve mais internamentos, consultas, sessões de hospital de dia, cirurgias e partos.

Em outubro, o jornal Expresso avançava na sua edição ‘online’ que a Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia, Obstetrícia e Bloco de Partos tinha proposto o fecho das urgências obstétricas do Barreiro, mas os autarcas dos concelhos servidos pela unidade (Moita, Alcochete, Barreiro e Montijo) já asseguraram que tiveram a garantia de que tal não aconteceria.

Num balanço anual da atividade, o Centro Hospitalar Barreiro Montijo refere que registou em 2022 um incremento da atividade no Bloco de Partos na ordem dos 13%, com 1.585 partos, mais 182 do que no ano anterior.

Ao nível do internamento, a unidade de saúde registou 112.953 doentes durante o ano de 2022, mais 5,6% do que no ano anterior, e na vertente de Hospitalização Domiciliária os doentes internados registaram um aumento de 50,9%, passando de 340 em 2021 para 513 no ano seguinte.

Ainda durante o ano de 2022, o CHBM realizou ainda 266.089 consultas, mais 4,3% do que em 2021, passando de 163.565 em 2021, para 168.696 em 2022.

Por seu turno, o total de consultas não médicas passou de 91.433 em 2021 para 97.393 em 2022.

Ainda segundo os dados oficiais, os Hospitais de Dia registaram também um incremento da atividade em 2022, comparativamente com o ano anterior.

Em 2021 foram realizadas 23.512 sessões e, no ano seguinte, registaram-se 27.308 sessões, o que representa um aumento de 16,1%.

Na área cirúrgica (que inclui a cirurgia programada, de ambulatório e urgente) foram operados 8.274 doentes, mais 3,4% do que no ano anterior.

O Centro Hospitalar Barreiro Montijo foi criado em 01 de novembro de 2009 e integra o Hospital de Nossa Senhora do Rosário e o Hospital do Montijo.

Tem mais de 30 valências clínicas e uma área de influência que engloba os concelhos do Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete, servindo uma população de mais de 219 mil habitantes, de acordo com os Censos de 2021.