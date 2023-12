“Temos de, rapidamente, encerrar esse assunto, sabendo tudo aquilo que se passou, tirando as devidas conclusões e ilações. É necessário saber a verdade, é necessário que todos prestem um esclarecimento cabal sobre a situação e que o país deixe de estar, até do ponto de vista político, contaminado por esta situação”, disse Luís Montenegro aos jornalistas, à entrada para uma reunião do Partido Popular Europeu (PPE), grupo político ao qual o PSD pertence, em Bruxelas.

O líder do PSD confessou que lhe faz “confusão que todos os dias, de manhã à noite, todos os blocos noticiosos andem à volta desse tema, que é muito importante, que tem de ser esclarecido”, mas para isso é necessário utilizar os “instrumentos democráticos” que acabam por esbarrar no da maioria absoluta do PS, aludindo às audições no parlamento chumbadas pela bancada socialista.

O caso das duas gémeas residentes no Brasil que adquiriram nacionalidade portuguesa e vieram a Portugal receber, em 2020, o medicamento Zolgensma, com um custo total de quatro milhões de euros, foi divulgado pela TVI, em novembro, e está a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).