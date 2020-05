“De seguida, a arguida e o pai registal celebravam entre si acordo de regulação do exercício das responsabilidades parentais, ficando este último com o exercício exclusivo dessas responsabilidades”, acrescentou.

Os arguidos, residentes na área do Porto e Vila do Conde, com profissão de pasteleira e construtor civil, ela de nacionalidade estrangeira e ele português, mantinham uma relação comum há cerca de 10 anos, segundo a Polícia Judiciária (PJ), que os deteve em dezembro de 2018.

O diretor da PJ do Norte, Norberto Martins, revelou então que as quatro crianças, com idades entre 1 e 7 anos, foram vendidas pelo casal a cidadãos europeus, entre os quais se encontram portugueses.